"بوق الشيطان".. تحذير من خطورة نبتة "الداتورا" ودعوة للإبلاغ عن أماكن انتشارها

وذكر بيان للمديرية العامة لشؤون والمؤثرات العقلية، ورد لـ ، أن "نبتة الداتورا (Datura) تُعد من النباتات البرية العشبية الخطرة التي تحتوي على نسبة مرتفعة من مركبات (التروبان القلوية)، وأبرزها السكوبولامين والهيوسيامين والأتروبين".وأضاف البيان أن "هذه المركبات شديدة التأثير في الجهاز العصبي، وتُسبب حالات تسمم وهلوسة واضطرابات صحية خطيرة قد تؤدي إلى الوفاة عند التعرض لها بشكل غير محسوب"، مشيرًا إلى أن "النبتة تمتاز بساق سميكة وأوراق عريضة مسننة، وأزهار قمعية الشكل تُعرف باسم (بوق الشيطان)، وتنتج كبسولات كروية مغطاة بأشواك حادة تحتوي على مئات البذور السامة".وأوضح أن "النبتة تنمو طبيعيًا في المناطق الدافئة والترب الغنية بالنيتروجين، وتنتشر غالبًا على ضفاف والأراضي المهجورة وجوانب الطرق"، مؤكدًا أنها "تُصنف عالميًا ضمن الأعشاب الضارة والنباتات الخطرة رغم مظهر أزهارها ".وتابع البيان أنه "انطلاقًا من المسؤولية في حماية المجتمع والحفاظ على السلامة العامة، تؤكد المديرية ضرورة حذر المزارعين والمواطنين من هذه النبتة، والعمل على التخلص منها بالطرق الآمنة، أو الإبلاغ عن أماكن انتشارها إلى الجهات الأمنية المختصة ومديريات شؤون المخدرات في المحافظات كافة".ودعت المديرية المواطنين إلى "الاتصال بالرقم الموحد المجاني (911) للإبلاغ عن أي حالة رصد لهذه النبتة؛ لما تمثله من تهديد مباشر على حياة الإنسان والحيوان وسلامة المحاصيل الزراعية".