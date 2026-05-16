الشتاء باق في العراق.. الحرارة دون الأربعين وزخات مطر رعدية

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الاحد سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وغائماً جزئياً في مع تساقط زخات مطر رعدية في أقسامها الجبلية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة في "، مبينة ان "طقس يوم الاثنين سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وغائماً جزئياً في المنطقة الشمالية مع تساقط زخات مطر رعدية في أماكن متفرقة منها، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في الأقسام الغربية من المنطقتين الوسطى والجنوبية لتصل إلى أكثر من 40 كم/س مُسببة تصاعد غبار، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات على العموم".وأضافت ان "طقس الثلاثاء المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وغائماً جزئياً في المنطقة الشمالية مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في أقسامها الشمالية، ودرجات الحرارة تنخفض على العموم"، مشيرة الى ان "طقس يوم الأربعاء المقبل سيكون صحواً إلى غائم جزئي على العموم مع تساقط زخات مطر رعدية في بعض أقسام المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة على العموم لليوم السابق".