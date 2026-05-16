احداها بالنفط والأخرى بحبوب الضغط.. محاولتان للانتحار في بغداد

وقال المصدر لـ ، ان "فتاة تولد 2009 أقدمت على محاولة الانتحار باسلوب حرق نفسها مستخدمة مادة النفط داخل دارها ضمن منطقة المعامل شرق العاصمة، ما اسفر عن اصابتها بحروق شديدة نقلت على اثرها الى المستشفى".وأضاف انه "حسب المعلومات الاولية فإنها تعاني من حالة نفسية ".وتابع انعه "في حالة ثانية اقدم شاب تولد 2008 على محاولة الانتحار باسلوب تناول كمية كبيرة من حبوب الضغط داخل داره ضمن منطقة الفضيلية ببغداد، حيث نقل على اثرها الى المستشفى".وبين ان "حالته لا تخلو من الخطورة"، لافتا الى انه "اقدم على هذا الفعل بسبب وفاة أخيه، بحسب ادعاءه".