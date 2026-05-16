قطع 3 طرق رئيسية في بغداد

وقال المصدر لـ ، انه "تم قطع الطريق من باتجاه منطقة الشعلة ذهاباً لإغراض الصيانة".وأضاف "كما تم قطع طريق المضمار باتجاه تقاطع الأمن العامة ضمن منطقة البلديات من قبل لغرض إعادة تأهيل الشارع"، مشيرا الى ان "القطع يستمر لحين اكمال العمل".واكد انه "تم غلق الشارع الرابط بين ساحة الدلال وجسر 14 رمضان وفتح طريق خدمي بسبب اعمال صيانة"، لافتا الى انه "بالنظر لارتفاع منسوب المياه في وتحديدا قرية ، تم غلق الجسر الخاص بالقرية وتحويل خط سير العجلات الى الجسر الفرنسي حفاظا على ارواح المواطنين".