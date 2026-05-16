العراق يستعد لاطلاق نظام ذكي يخص الغرامات المرورية

وقال مدير شعبة الإعلام في العقيد الحقوقي ، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "المخالفة المرورية تدخل إلى النظام الرئيسي بعد رصدها من قبل الكاميرات الذكية، وتخضع لعملية تدقيق قبل إرسالها إلى ضابط ترحيل الغرامات لتثبيتها على قيود المركبة".وأضاف أن "هناك مراجعة دقيقة للتأكد من صحة المخالفات المرتكبة قبل فرض الغرامة بحق صاحب المركبة"، مبيناً أن "أي تخفيض للغرامات أو تعديل في آلية التعامل معها يحتاج إلى تعديل أو تشريع قانون جديد، لأن جهة تنفيذية تطبق القوانين والقرارات الصادرة".وأشار شاكر إلى أن " شهدت انخفاضاً في عدد المخالفات المرورية، بحسب إحصائيات مديرية المرور العامة، الأمر الذي انعكس إيجاباً على تقليل الحوادث المرورية في العاصمة وبقية المحافظات"، مؤكدا أن "نظام المرور الذكي سيرى قريباً في دوائر التسجيل، وكذلك في الشوارع الرئيسية، ضمن خطوات التطوير المستمر لخدمة المواطنين".