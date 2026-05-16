امانة بغداد تعلن انجاز اعمال التأهيل في اخر نفق بطريق قناة الجيش

وقال المتحدث باسم الأمانة عدي الجنديل لـ ، انه "تم اليوم البدء باكساء وهو احد المشاريع التي توقف العمل به بسبب قلة السيولة المالية خلال المدة السابقة"، مبينا ان "هناك رؤية لامين بإعادة اكساء الشوارع واكمال ما تم المباشرة به خلال عام 2025".وأضاف ان "هناك أولويات لدى ومنها وضع خطة متكاملة لاعمال الاكساء"، لافتا الى ان "امانة بغداد لديها معامل خاصة بتجهيز الاسفلت والتي كانت معطلة وتم اجراء صيانة كاملة وشاملة والبدء بتجهيز دوائر البلدية بالاسفلت".وذكر "كانت هناك اعمال خلال المدة القليلة السابقة في جميع دوائر البلدية والاكساء ومنها 14 رمضان وسيتم إنجازه بالكامل خلال المدة القادمة"، موضحا ان "بعض الطرق باشرت بها شركات والبعض الاخر تعمل على تاهيلها".ولفت الى "اننا اكملنا يوم امس انجاز اخر نفق من انفاق باعمال الاكساء والتطوير وما تبقى هو النفق قرب والذي سيكون من اختصاص وزارة الاعمار والإسكان"، لافتا الى ان "حركة الاكساء مستمرة في جميع دوائر البلدية لانجاز جميع الشوارع الرئيسة داخل بغداد".