إنجاز 94% من مشروع الربط الكهربائي الخليجي.. العراق يقترب من إضافة 500 ميكاواط

وقالت الوزارة في بيان، ان " تواصل تنفيذ مشروع الربط الكهربائي الخليجي جهد (400 ك.ف) الرابط بين محطة كهرباء الوفرة بدولة ومحطة التحويلية جنوب ، ضمن المشاريع الاستراتيجية الداعمة لاستقرار المنظومة الوطنية خلال فصل الصيف، وبطول إجمالي يبلغ نحو (285 كم) ، فيما وصلت نسبة الإنجاز داخل الجانب العراقي الى 94%".وأشار البيان، إلى أن "مدير عام الشركة علي كريم تابع ميدانياً الأعمال الجارية على مسار الخط الممتد من بسفوان وصولاً لمحطة الفاو (400 ك.ف) بطول (76.7كم)، والتقى خلال جولته بالملاكات الهندسية والشركات المنفذة وفريق متابعة المشروع برئاسة المهندس جاسم، لمتابعة أدق التفاصيل الفنية وتذليل العقبات وضمان استمرار العمل بوتيرة متصاعدة وفق التوقيتات المحددة".وتضمنت الأعمال المنجزة "إكمال صب جميع القواعد الكونكريتية الخاصة بالأبراج بالكامل، ونصب (112) برجاً من أصل (221) برجاً ضمن القاطع العراقي، فضلاً لإنجاز تسليك (73كم) من سلك القدرة و(63 كم) من سلك الأرضي البصري (OPGW) المخصص لشبكة الاتصالات، بالتزامن مع استمرار وصول المواد التخصصية الخاصة بأبراج العبور والعوازل وملحقات التسليك إلى مواقع العمل" .ويُعد مشروع الربط الخليجي من أبرز مشاريع الربط الدولي التي تعوّل عليها الوزارة لتعزيز مرونة واستقرار ، ومن المؤمل أن تؤمن المرحلة الأولى منه طاقة إضافية (500) واط قابلة للزيادة مستقبلاً وفق متطلبات المنظومة الكهربائية وخطط الوزارة التشغيلية .