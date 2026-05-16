إنجاز 94% من مشروع الربط الكهربائي الخليجي.. العراق يقترب من إضافة 500 ميكاواط
محليات
2026-05-16 | 10:09
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
522 شوهد
أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم السبت، وصول نسبة الإنجاز بمشروع الربط الخليجي إلى 94%.
وقالت الوزارة في بيان، ان "
شركة نقل
كهرباء الجنوب
تواصل تنفيذ مشروع الربط الكهربائي الخليجي جهد (400 ك.ف) الرابط بين محطة كهرباء الوفرة بدولة
الكويت
ومحطة
الفاو
التحويلية جنوب
العراق
، ضمن المشاريع الاستراتيجية الداعمة لاستقرار المنظومة الوطنية خلال فصل الصيف، وبطول إجمالي يبلغ نحو (285 كم) ، فيما وصلت نسبة الإنجاز داخل الجانب العراقي الى 94%".
وأشار البيان، إلى أن "مدير عام الشركة علي
زهير
كريم تابع ميدانياً الأعمال الجارية على مسار الخط الممتد من
المنطقة الحدودية
بسفوان وصولاً لمحطة الفاو (400 ك.ف) بطول (76.7كم)، والتقى خلال جولته بالملاكات الهندسية والشركات المنفذة وفريق متابعة المشروع برئاسة المهندس
كاظم
جاسم، لمتابعة أدق التفاصيل الفنية وتذليل العقبات وضمان استمرار العمل بوتيرة متصاعدة وفق التوقيتات المحددة".
وتضمنت الأعمال المنجزة "إكمال صب جميع القواعد الكونكريتية الخاصة بالأبراج بالكامل، ونصب (112) برجاً من أصل (221) برجاً ضمن القاطع العراقي، فضلاً لإنجاز تسليك (73كم) من سلك القدرة و(63 كم) من سلك الأرضي البصري (OPGW) المخصص لشبكة الاتصالات، بالتزامن مع استمرار وصول المواد التخصصية الخاصة بأبراج العبور والعوازل وملحقات التسليك إلى مواقع العمل" .
ويُعد مشروع الربط الخليجي من أبرز مشاريع الربط الدولي التي تعوّل عليها الوزارة لتعزيز مرونة واستقرار
الشبكة الوطنية
، ومن المؤمل أن تؤمن المرحلة الأولى منه طاقة إضافية (500)
ميكا
واط قابلة للزيادة مستقبلاً وفق متطلبات المنظومة الكهربائية وخطط الوزارة التشغيلية .
