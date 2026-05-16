أمانة بغداد ترفض بيع المواشي في الشوارع: سنصادرها ونبيعها في مزايدة علنية

وقال المتحدث باسم الأمانة عدي الجنديل، للوكالة الرسمية وتابعته : إن "أمانة ترفض تربية الأغنام والمواشي وبيعها في شوارع العاصمة"، مبيناً أن "هنالك عدة إجراءات للأمانة بخصوص هذه الحالة، حيث تعمل على مصادرة هذه الأغنام وبيعها بالمزايدة العلنية حسب القانون".وأضاف، أن "الأمانة تشدد الإجراءات البلدية خصوصاً في هذه المدة، وتسمح في بعض الأحيان بوضع لافتة أو علامة دالة للعجلات عن المكان الذي تباع فيه الأغنام للاستدلال عليه، على أن يتم التعامل عليها وتجهيزها وذبحها في أماكن بعيدة عن شوارع العاصمة".وأشار الجنديل إلى أن "هذا التنظيم يتم بعد تعاون المواطن مع صاحب المواشي لبيعها بعيداً عن الشارع"، مؤكدا على أن "الأمانة ترفض في الوقت نفسه عملية الرعي والجزر العشوائي داخل العاصمة بغداد".وتابع: إن "الإجراءات واضحة في مصادرة هذه الأغنام، وقد تم مصادرة أعداد كبيرة جداً من المواشي والأغنام في المدة السابقة، لكي تنظم عملية وجود الأغنام داخل العاصمة بغداد".