في العراق.. توجه لافتتاح مدرسة مهنية للطلبة المتميزين

وقال للتعليم المهني في الوزارة سلام ، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن "المديرية تعتزم افتتاح اعدادية مهنية خاصة بالطلبة الأوائل والمتميزين من مخرجات الدراسة المتوسطة، لقبولهم فيها، منوهاً بأن الإجراء يأتي حفاظاً على مستواهم العلمي وتميزهم به ودعمهم بشكل يتواءم مع مستواهم الدراسي".وأكد أن "هذا التوجه يأتي اسهاماً بتعزيز القطاع المهني بكفاءات علمية واعدة، وضمن خطة استراتيجية تضمنت تجاوز التحديات الخاصة بالمناهج والبنى التحتية للارتقاء بواقع ، وبما يمكنه من تلبية متطلبات سوق العمل من مخرجات المدارس المهنية العاملة ببغداد والمحافظات كافة".ونفى الجزائري "الأخبار التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الإلكتروني، بشأن عزم المديرية افتتاح والتخدير ضمن مدارس التعليم المهني، موضحاً أن ، هو آخر ما تم التوجيه بافتتاحه، إسهاماً بتعميم دراسة قسم التغذية في البلاد".وكشف عن "إعداد برامج استراتيجية تستهدف تعزيز التخصصات المرتبطة بالأمن الغذائي والصناعات التحويلية، تتضمن إعداد ملاكات مهنية وتقنية تمتلك المهارات العلمية الحديثة التي ستسهم في رفد مؤسسات الدولة والقطاع الإنتاجي بكفاءات قادرة على مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي".