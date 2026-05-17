Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
"فتاكة".. انتشار سلالة نادرة من "إيبولا" في دولة إفريقية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

تحول تاريخي لـ"شارع الرشيد".. بيوت بغداد القديمة تستعد لتصبح متحفاً إسلامياً

محليات

2026-05-17 | 02:44
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
تحول تاريخي لـ&quot;شارع الرشيد&quot;.. بيوت بغداد القديمة تستعد لتصبح متحفاً إسلامياً
المصدر:
الصباح
642 شوهد

السومرية نيوز – محليات

تخطط محافظة بغداد لتحويل بعض البيوت القديمة في شارع الرشيد إلى متحف إسلامي، ضمن فعاليات اختيار بغداد عاصمةً للثقافة الإسلامية للعام الحالي.

وقال مدير المركز الثقافي البغدادي التابع للمحافظة، طالب عيسى، إن المركز يسعى تزامناً مع قرب انطلاق فعاليات بغداد عاصمة الثقافة الاسلامية للعام الحالي، إلى استثمار المباني التراثية والحضارية في شارع الرشيد لإنشاء متحف إسلامي تأريخي وتراثي.

وأضاف أن هناك متاحف إسلامية أُنشئت في ديوان الوقف السني وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف، لذلك يوجد توجه لتنفيذ متحف مماثل في العاصمة يضم مختلف العلوم والمؤلفات والنشاطات التاريخية، فضلاً عن توثيق جوانب أخرى لم يتم تسليط الضوء عليها سابقاً.

وأوضح عيسى أن هناك مباني وبيوتاً أثرية وتراثية مهملة في المنطقة القديمة ببغداد، لاسيما في شارع الرشيد، ما يستدعي تحويلها إلى متاحف تستقبل الوفود والزائرين والباحثين والمهتمين بمجالات العلم والثقافة الإسلامية، لتكون منسجمة ومتكاملة مع مشروع تطوير المنطقة القديمة للعاصمة.

وتابع أن المركز يسعى إلى طباعة خارطة خاصة ببغداد منذ تأسيسها، لافتاً إلى وجود عشرات الآلاف من الكتب والمقتنيات البغدادية لدى المتحف، والتي أكد أنه تجري بصورة مستمرة عمليات فهرستها وتبويبها من أجل حفظها، إلى جانب امتلاك وثائق ومكتبات عدة.

ودعا مدير المركز الثقافي البغدادي، إلى الاستفادة من تجارب بعض دول الجوار التي تخصص متاحف لشخصيات تاريخية بارزة لديها، منوهاً بأن اختيار بغداد عاصمةً للثقافة الإسلامية جاء متزامناً مع اختيارها أيضاً عاصمةً للسياحة خلال العام الماضي، ما يتطلب اتخاذ إجراءات فعلية تعزز من مكانة العاصمة ثقافياً وسياحياً على مستوى العالم.

وذكر أن المركز أعد برنامجاً يضم فعاليات وندوات وملتقيات بالتزامن مع انطلاق فعاليات عاصمة الثقافة الإسلامية خلال العام الحالي، من بينها إصدار موسوعة عن تاريخ بغداد منذ تأسيسها وحتى الوقت الحاضر، إلى جانب اشراك المدارس ومنظمات المجتمع المدني في حملات خاصة بهذا المجال.
وأفصح عيسى عن امتلاك المركز وعاءً معلوماتياً خاصاً ببغداد يضم عشرات الآف من الوثائق و700 كتاب، فضلاً عن خرائط عثمانية وعباسية وأخرى توثق مختلف العصور التي مرت بها العاصمة، مؤكداً أن هذا الوعاء يستقطب الباحثين وطلبة العلوم والمهتمين، إضافة إلى إقامة المركز متاحف دورية متواصلة تتناول موضوعات تخص بغداد بدعم لوجستي من المحافظة مثل متحف شارع الرشيد.

وكشف في السياق ذاته، عن وجود مناطق أخرى مثل النهروان والمدائن وعكركوف في العاصمة، تضم معالم تراثية إسلامية مهمة، إلا أنها ما تزال بحاجة إلى المزيد من تسليط الضوء عليها ضمن هذه الفعاليات.
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
حي العامل بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٣٧ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-17
Play
حي العامل بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٣٧ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-17
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
١٦ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-16
Play
١٦ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-16
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-05-2026 | 2026
12:30 | 2026-05-16
Play
العراق في دقيقة 16-05-2026 | 2026
12:30 | 2026-05-16
عشرين
Play
عشرين
حكومة الزيدي ..منح الثقة الكاملة بحقائب منقوصة - الحلقة ٢٩ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-14
Play
حكومة الزيدي ..منح الثقة الكاملة بحقائب منقوصة - الحلقة ٢٩ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-14
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٦ الى ٢٢ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-14
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٦ الى ٢٢ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-14
Live Talk
Play
Live Talk
شباب العراق يدخلون موسوعة غينيس من اوسع ابوابها - الحلقة ٢٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-14
Play
شباب العراق يدخلون موسوعة غينيس من اوسع ابوابها - الحلقة ٢٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-14
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 14-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-14
Play
آدم وحواء 14-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-14
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - الي لو الك؟ 14-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-14
Play
الأبراج - الي لو الك؟ 14-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-14
استديو Noon
Play
استديو Noon
أنقذ سجى 13-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-13
Play
أنقذ سجى 13-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-13
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
اعرف واطلب 11-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
Play
اعرف واطلب 11-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
حي العامل بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٣٧ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-17
Play
حي العامل بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٣٧ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-17
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
١٦ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-16
Play
١٦ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-16
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-05-2026 | 2026
12:30 | 2026-05-16
Play
العراق في دقيقة 16-05-2026 | 2026
12:30 | 2026-05-16
عشرين
Play
عشرين
حكومة الزيدي ..منح الثقة الكاملة بحقائب منقوصة - الحلقة ٢٩ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-14
Play
حكومة الزيدي ..منح الثقة الكاملة بحقائب منقوصة - الحلقة ٢٩ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-14
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٦ الى ٢٢ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-14
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٦ الى ٢٢ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-14
Live Talk
Play
Live Talk
شباب العراق يدخلون موسوعة غينيس من اوسع ابوابها - الحلقة ٢٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-14
Play
شباب العراق يدخلون موسوعة غينيس من اوسع ابوابها - الحلقة ٢٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-14
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 14-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-14
Play
آدم وحواء 14-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-14
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - الي لو الك؟ 14-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-14
Play
الأبراج - الي لو الك؟ 14-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-14
استديو Noon
Play
استديو Noon
أنقذ سجى 13-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-13
Play
أنقذ سجى 13-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-13
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
اعرف واطلب 11-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
Play
اعرف واطلب 11-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11

اخترنا لك
من كربلاء.. انطلاق القافلة الإغاثية الثانية إلى الشعب الإيراني
08:48 | 2026-05-17
الإعلام والاتصالات تُجري 95 فحصاً ميدانياً للشبكات خلال زيارة الإمام الجواد (ع)
07:37 | 2026-05-17
زيارة الإمام الجواد (ع) بالأرقام.. نحو 5 ملايين زائر وخطة أمنية ناجحة بلا خروقات
06:18 | 2026-05-17
حكمة القاضي وصرامة الجنرال
05:00 | 2026-05-17
عدسة السومرية توثق مراسم زيارة الإمام الجواد (ع) من داخل مرقد الكاظمين
04:25 | 2026-05-17
مشاهد من بغداد خلال إحياء زيارة الإمام الجواد (ع)
04:00 | 2026-05-17

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.