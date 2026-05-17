مشاهد من بغداد خلال إحياء زيارة الإمام الجواد (ع)

ومنذ يوم أمس، تشهد توافداً كبيراً للزائرين من مختلف المحافظات، فضلاً عن وفود عربية وإسلامية قادمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودول ولبنان والهند، للمشاركة في مراسم إحياء ذكرى استشهاد الإمام (عليه السلام)، في أجواء تتسم بالتنظيم والانسيابية وارتفاع وتيرة الخدمات المقدمة للوافدين.وتتزامن مراسم الزيارة مع إطلاق للعتبة حملة "جوادنا ملاذنا"، التي ترافق أيام الزيارة، وتشمل برامج خدمية وتنظيمية وإرشادية، فضلاً عن تهيئة المواكب الحسينية والمفارز الطبية والخدمية المنتشرة على الطرق المؤدية إلى المرقد المقدس.