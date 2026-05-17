زيارة الإمام الجواد (ع) بالأرقام.. نحو 5 ملايين زائر وخطة أمنية ناجحة بلا خروقات

وقال السقي نائب الأمين العام للعتبة في مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء مراسم الزيارة، إن عدد الزائرين الذين أحيوا هذه المناسبة الدينية خلال الأيام الماضية وحتى الساعة الـ12 من ظهر اليوم بلغ 4 ملايين، و59 ألفاً، و978 شخصاً وسط انسيابية عالية في الحركة والتنظيم عكست مستوى الجاهزية والتنسيق الميداني بين العتبة والجهات المعنية.من جانبه، أعلن عن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بحماية الزائرين، مؤكداً أن الخطة تميزت بمرونة عالية ولم تشهد تسجيل أي خروقات أمنية أو حوادث تعكر صفو الزيارة، بفضل التنسيق العالي بين مختلف القطعات العسكرية والأجهزة الاستخبارية والدوائر الخدمية الساندة.وفي الجانب الأمني، أكدت ، أن المقدسة باتت "منطقة منزوعة السلاح بالكامل"، مشيرة إلى أن الإجراءات الصارمة والتعاون الكبير من قبل المواطنين والمواكب الحسينية أسهما في بسط الأمن والاستقرار طيلة أيام توافد الحشود المليونية.