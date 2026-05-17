الإعلام والاتصالات تُجري 95 فحصاً ميدانياً للشبكات خلال زيارة الإمام الجواد (ع)

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، انها "نفذت عمليات الفحص والمتابعة عبر (10) فرق فنية توزعت على مداخل والطرق المؤدية إليها، بإشراف المركزية التي باشرت أعمالها حضورياً يومي 16 و17 آيار 2026".وتابعت، انه "المتابعات الميدانية نمكنت من تشخيص بعض المشاكل الفنية التي جرى التعامل معها وحلها آنياً، بما ضمن استمرار الخدمة واستقرار الاتصالات للمواطنين والزائرين".وتؤكد الهيئة استمرار خططها الرقابية والفنية خلال الزيارات والمناسبات الدينية الكبرى، بما يضمن الحفاظ على جودة وسرعة الاستجابة للمعالجات الفنية.