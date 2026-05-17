الأنبار تنفي العثور على مقبرة جماعية تضم أكثر من 1500 رفات

وقال الناطق الإعلامي باسم الحكومة المحلية مؤيد ، في مؤتمر صحفي، إن "الفرق الفنية التابعة لدائرة حماية المقابر الجماعية والمفقودين في باشرت، بتاريخ 6/5/2026، أعمال البحث والتنقيب في الموقع استنادًا إلى الجماعية رقم 5 لسنة 2006 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 2015".وأضاف أن "أعمال التحري أسفرت عن تحديد عشرة مواقع ضمن المنطقة، تم كشف سبعة قبور جماعية فيها حتى الآن، حيث عثر على عشر رفات في القبر الأول، وخمسة رفات في القبر الثاني، ورفات واحدة في القبر الثالث، فيما لا تزال أعمال البحث مستمرة في القبور الأربعة الأخرى".وأكد أن "عدد الرفات التي تم استخراجها منذ 5/5/2026 ولغاية 17/5/2026 بلغ 16 رفات فقط"، نافيا "بشكل قاطع صحة الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام بشأن اكتشاف مقبرة تضم 1500 رفات".