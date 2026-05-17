السنة والشيعة يوحدون موعد عيد الأضحى

وأعلنت في أن يوم غد الاثنين هو غرة شهر ذي الحجة، مؤكدة أن الوقوف على صعيد عرفة سيكون يوم الثلاثاء الموافق 26 أيار الجاري، على أن يحل يوم الأربعاء 27 أيار.وقالت المحكمة العليا السعودية في بيان، إنها "دعت عموم إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الأحد التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة، قبل أن تثبت لديها رؤية وإعلان بدء الشهر الهجري الجديد".وفي الأشرف، أعلن مكتب أن يوم الاثنين 18 أيار 2026 هو الأول من شهر ذي الحجة لعام 1447 للهجرة، في إعلان متطابق مع ما صدر عن السعودية، الأمر الذي يعني عملياً توحد موعد الوقوف بعرفة وعيد الأضحى بين غالبية السنة والشيعة هذا العام.ويُعد توحد إعلان بداية ذي الحجة هذا العام حدثاً لافتاً لدى ، حيث ستقام الشعائر الدينية ومراسم العيد في يوم واحد بمختلف المحافظات، بما يعزز الأجواء الجامعة بين العراقيين ويخفف من الجدل السنوي المرتبط بثبوت رؤية الهلال.