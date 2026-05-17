في النجف.. اعتقال سبعة متهمين بالاتجار والترويج للمواد المخدرة

وقالت المديرية في بيان، "في ضربةٍ أمنيةٍ نوعية، تمكنت مفارز في الأشرف، وبعملية استخبارية نوعية أعقبت متابعة وملاحقة مكثفة، من الإطاحة بسبعة متهمين متورطين بالاتجار والترويج للمواد المخدرة، وضبط كمية من مادة الكرستال المخدرة بحوزتهم".

وتأتي هذه العملية وفق البيان "استناداً إلى قرارات قضائية شجاعة وحاسمة، أكدت أن لا تهاون مع كل من يحاول العبث بأمن المجتمع واستهداف الشباب بآفة ".