إنقاذ 10 أشخاص وإخماد حريق في بغداد

أعلنت ، الأحد، عن إنقاذ 10 أشخاص وإخماد حريق في .

وقالت المديرية في بيان، " تمكنت فرق الدفاع المدني، مساء اليوم الأحد، من السيطرة التامة على حادث حريق اندلع داخل "فرن صمون" وامتد إلى دار سكنية مجاورة في منطقة وسط العاصمة ".

وأضاف البيان أن "فرق الإطفاء والإنقاذ التابعة للمديرية نجحت من تنفيذ عملية اقتحام سريعة للدار المحاصرة بالنيران، وأسفرت الاستجابة الفورية عن إنقاذ وإخلاء عائلتين مؤلفتين من (10) أشخاص وتأمين سلامة الأرواح بالكامل، بالتزامن مع عمليات محاصرة النيران وعزلها لمنع امتداد الألسنة اللهب إلى الدور والمباني المجاورة".

وأكدت المديرية "إنهاء الحادث وإخماد الحريق بشكل كامل دون تسجيل أي خسائر أو إصابات بشرية".