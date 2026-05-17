في بغداد.. انتحار امرأة مع طفلها داخل منزلها

أفاد مصدر أمني، بانتحار امرأة مع طفلها حرقا داخل منزلها وسط العاصمة .

وقال المصدر في حديث لـ ، "اقدمت امرأة على الانتحار مع طفلها الرضيع باسلوب الحرق داخل منزلها ضمن عمر".

وأضاف المصدر أن "المرأة وطفلها فارقا الحياة اثناء نقلهما الى المستشفى"، مشيرا الى "فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث".