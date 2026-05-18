اجراءات لمنع النحر العشوائي مع اقتراب حلول عيد الأضحى

وذكر المتحدث باسم الأمانة عدي الجنديل في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، أن "الأمانة ترفض بشكل قاطع عمليات الرعي للماشية والجزر العشوائي لها والتي تتم داخل شوارع وأحياء العاصمة، بالتزامن مع قرب حلول المبارك"، مشيراً إلى "اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين، من بينها مصادرة الأغنام والماشية المعروضة بصورة مخالفة، ليتم بيعها لاحقاً من خلال المزايدة العلنية وفقاً للقانون والتعليمات النافذة".‏وبين أن "الحملات الرقابية تواصلت خلال المدة الماضية بهذا السياق، واسفرت عن مصادرة أعداد كبيرة من الماشية والأغنام، في إطار جهود الأمانة لتنظيم وتحديد أماكن تربيتها وبيعها وجزرها، مع منعها تماماً داخل المناطق السكنية والشوارع العامة، بما يسهم في الحفاظ على النظام العام والمشهد الحضري للعاصمة".‏وأكد الجنديل أن "الأمانة تسمح ببعض الحالات بوضع لافتات أو علامات تعريفية تدل على أماكن بيع الأغنام، على أن تتم عملية التجهيز والجزر في مواقع مخصصة وبعيدة عن الشوارع والمناطق المأهولة بالسكان، وذلك ضمن ضوابط تهدف إلى الحد من التجاوزات"، مشيرا إلى أن "الآلية الجديدة المعتمدة بهذا الصدد تتضمن وضع علامات دالة على العجلات الخاصة ببيع الأغنام، بما يتيح للمواطنين الاستدلال عليها، فيما تستكمل عمليات التجهيز خارج الشوارع العامة بعيداً عن المظاهر العشوائية".‏وشدد المتحدث باسم أمانة ، على أن "هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الدائرة الهادفة إلى تنظيم وجود الماشية داخل العاصمة، والحد من الظواهر غير النظامية الحاصلة نتيجة لذلك، فضلاً عن الحفاظ على العامة والنظافة ومنع التجاوزات داخل المدينة التي تشوه المظهر العام لها".