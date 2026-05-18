الحرارة دون الاربعين في العراق.. والامطار حاضرة

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الثلاثاء سيكون غائما جزئيا على العموم وغائم فوق في مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة فيها والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة مثيرة لغبار متوسط الشدة في أماكن متفرقة من البلاد ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية"، مبينة ان "طقس الاربعاء المقبل سيكون غائما جزئيا على العموم والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل في اليوم السابق في عموم البلاد".واضافت ان "طقس الخميس المقبل سيكون صحوا مع بعض الغيوم على العموم وغائم فوق المرتفعات الجبلية في المنطقة الشمالية مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة فيها والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقة الوسطى وترتفع قليلاً في المنطقتين الجنوبية والشمالية"، مشيرة الى ان "طقس الجمعة المقبل سيكون صحوا مع بعض الغيوم على العموم والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل في اليوم السابق في عموم البلاد".