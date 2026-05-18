الكهرباء تكشف أسباب تراجع التجهيز في بغداد والمحافظات

وشهدت الكثير من مناطق طيلة اليومين الماضيين، انقطاعات متكررة لساعات طويلة مع عدم استقرار بتجهيز الطاقة، تزامناً مع الدخول في ذروة الأحمال الصيفية.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة ، إن بعض التجاوزات والربط العشوائي غير النظامي الحاصل بشكل متكرر، يؤثر سلباً في كفاءة شبكات التوزيع ويسهم بعدم التوزيع، وبالتالي يعد أحد العوامل المؤثرة في تناقص ساعات تجهيز الطاقة الواصلة، بحسب الصحيفة الرسمية.وأضاف أن الوزارة تعمل على تأهيل الشبكات والمحولات الكهربائية التي تشهد أعطالاً فنية متكررة، من أجل إعادة التجهيز بشكل طبيعي، اضافة إلى رفع كفاءة الأداء التشغيلي للمحولات في المناطق التي تشهد عدم استقرار بتجهيز التيار.واوضح العبادي أن الوزارة تعمل أيضاً على نصب محولات جديدة في بعض المناطق من اجل معالجة مشكلة الأعطال الفنية التي تحصل في المحولات القديمة، ما يسهم في معالجة الاختناقات الحاصلة وتحسين واقع التجهيز.وأشار في السياق ذاته، إلى إطلاق حملة مكثفة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، تهدف إلى معالجة الأحمال العشوائية، إضافة إلى الربط غير القانوني الحاصل في مناطق عدة من عموم البلاد، بغية الحد من التجاوزات الحاصلة والمتكررة على شبكات التوزيع في المناطق.ونوه المتحدث الرسمي باسم الكهرباء، بأن الوزارة تزيل التجاوزات باعتماد حملات دورية، لاسيما مع حلول الموسم الصيفي، فضلاً عن توجيه عقوبات قانونية وانذارات بحق المتجاوزين وإزالة المخالفات مع حث المواطنين على تنصيب المقاييس الذكية بالمناطق التي تشهد مخالفات متكررة لتعزيز دقة احتساب الاستهلاك وتقليل نسب الضائعات في الشبكة.