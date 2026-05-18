مأساة وشجاعة في بسماية.. سقوط طفلتين من الطابق الرابع إحداهما حاولت إنقاذ الأخرى

وأفاد مصدر محلي للسومرية نيوز بأن فتاة من تولد (2012)، تعاني من مرض ضمور الدماغ، كانت تقف قرب نافذة الشقة وفقدت توازنها لتسقط نحو الأسفل. وفي تلك الأثناء، كانت هناك طفلة أخرى من تولد (2017) متواجدة في المكان للعب معها، وعند مشاهدتها لصديقتها وهي تسقط، اندفعت بشجاعة كبيرة وحاولت التمسك بها وسحبها إلى الداخل لمنع سقوطها.وأضاف المصدر أن محاولة الإنقاذ العفوية والشجاعة لم تنجح بسبب ثقل الوزن، مما أدى إلى اختلال توازن الطفلة الثانية وسقوطهما معاً من نافذة الطابق الرابع.وقد أسفر الحادث – بحسب المصدر - عن إصابة الطفلتين بكسور ورضوض مختلفة في أنحاء جسديهما، حيث هرعت سيارات الإسعاف وفرق الإخلاء إلى موقع الحادث فوراً، وتم نقلهما إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج الطارئ والرعاية الطبية اللازمة.