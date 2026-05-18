جامعة الإسراء تفند شائعات منصات التواصل وتكشف ملابسات حادثة منزل رئيسها

ونفت بشكل قاطع حدوث أي مشادة، إساءة، أو تصرف يخرج عن حدود الاحترام المتبادل بين الأطراف.وأوضحت أن الواقعة تلخصت في وقوف عدد من العجلات أمام منزل رئيس الجامعة بغرض الاستفسار، مشيرة إلى أن هذا الأمر صادف عدم وجود رئيس الجامعة في المنزل حينها. وأضاف البيان أن الجهة المستفسرة غادرت الموقع فوراً بمجرد علمهم بعدم وجوده، مما ينفي الروايات غير الدقيقة التي انتشرت على مواقع التواصل.وأشار البيان إلى أن مجريات الأحداث لاحقاً أظهرت وجود "توظيف سيئ ومغرض" للواقعة من قبل جهات مجهولة تسعى لضرب اللحمة الاجتماعية.وشددت على ان رئاسة الجامعة تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، وليس لديها أي خلافات مع أي جهة سياسية أو على المستوى الشخصي.وفندت الجامعة الشائعات التي تحدثت عن مطالبة بإلغاء رسوب أحد الطلبة، مؤكدة أن هذه الأنباء عارية عن تماماً، وأن الموقف التعليمي والأكاديمي للطالب مستمر ولم يتأثر، ويسير وفق الضوابط والنهج العلمي وبحسب توجيهات .واختتمت بيانها بالتأكيد على أنها تبذل جهوداً حثيثة وتنسق بشكل مباشر مع الجهات الأمنية المختصة لكشف كافة ملابسات الحادث، والوصول إلى الأطراف المستفيدة من إثارة هذه الفتنة ومحاسبتهم قانونياً.