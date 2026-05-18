كتائب حزب الله: محمد باقر السعدي لا ينتمي لنا ونحذر من استهداف أبناء العراق

وقال المسؤول الامني في الكتائب العساف يف بيان ورد لـ ، "في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة، وما يرافقها من تحركات أمريكية وصهيونية تستهدف أمن واستقراره، فإن العدو لا زال يسعى إلى تصعيد جديـد ضـد المقاومة والحشد الشعبي"، مبينا ان "صبر رجال المقاومة لم يعد مفتوحاً أمام استمرار الانتهاكات والتجاوزات التي تستهدف سيادة العراق وأبنائه".وأضاف "من هنا نشير إلى الآتي:أولاً: إن المختطف لا ينتمي إلى كتائب ، وسيعاد إلـى وطنه مرفوع الرأس لأنه من محبي المقاومة ومؤيديها.ثانياً: جل عمليات الاستطلاع الأمريكية والصهيونية تنطلق من ، تمهيداً لتنفيذ أعمال عدائية داخل العراق، وعلى حكومة أن تتعظ مما حصل في الحرب الأخيرة، فالصبر بدأ ينفد.ثالثاً: بناء على المعلومات والأخبار الواردة، يسعى الأمريكيون والصهاينة إلـى شـن عدوان جديد على قيادات في المقاومة الإسلامية والحشد الشعبي، وعليه نحذر من أي استهداف لأبناء ،العراق، فإن الرد سيكون على الأمريكان في مختلف المجالات، وسيتحملون كامل المسؤولية.رابعاً: لقد ساهم (بترايوس) من خلال قراراته الغبية - وفي مقدمتها إغراق العراق بجنـود الاحتلال آنذاك - في تحويل قواعدهم إلى ميدان صيد البط)، وإذا كانت هناك نية لعودته إلى العراق، فإننا نعتقد أن ذلك سيمنحنا فرصة لتحقيق المزيد من الإنجازات.