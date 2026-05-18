الخزانة الأمريكية تعلن تمديد السماح ببيع النفط الروسي
المزيد
لجنة نيابية: الطلب المتوقع على الكهرباء 60 ألف ميغاواط والانتاج الحالي 17 الف ميغاواط
2026-05-18 | 11:52
في تصريح محبط مع قدوم ذروة الصيف، اكدت
لجنة الطاقة
النيابية، اليوم الاثنين، ان الطلب المتوقع على الكهرباء 60 ألف ميغاواط والانتاج الحالي 17 الف ميغاواط.
وقالت
الدائرة الإعلامية لمجلس النواب
في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، ان "
اللجنة برئاسة
النائب فلاح سعيد جرمط رئيس السن وبحضور الاعضاء عقدت اليوم اجتماعاً، ناقشت خلاله الدور الرقابي والتشريعي المناط باللجنة، في إطار متابعتها الحثيثة لواقع المنظومة الكهربائية والاستعدادات الخاصة بموسم صيف 2026، في مقر اللجنة بمبنى
مجلس النواب
".
وأضافت ان "اللجنة ناقشت خلال اجتماعها نتائج زيارتها الميدانية إلى وزارة الكهرباء خلال الفترة الماضية، والتي تضمنت سلسلة اجتماعات مع الملاك المتقدم في الوزارة، حيث اطلعت خلالها بشكل تفصيلي على الخطة المركزية المعدة لصيف 2026، فضلاً عن تنفيذ العديد من الاستضافات في مقر اللجنة للدوائر والشركات العامة التابعة للوزارة، بهدف الوقوف على أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه قطاع الكهرباء خلال الموسم الصيفي الحالي".
وبينت ان "اللجنة أوضحت خلال الاجتماع أن التحديات الراهنة تأتي في ظل الظروف الإقليمية الحالية وما رافقها من انخفاض كبير في كميات الغاز المستورد اللازم لتشغيل المحطات الغازية، فضلاً عن إيقاف استيراد
الطاقة الكهربائية
من دول الجوار وإقليم
كردستان
، إلى جانب الزيادة المستمرة في الطلب على الطاقة الكهربائية نتيجة التوسع العمراني والسكاني الذي تشهده جميع المحافظات"، لافتة الى انه "بعد دراسة الواقع التشغيلي للمنظومة الكهربائية وتحليل المؤشرات الفنية ودراسة الأحمال المتوقعة خلال موسم الصيف الحالي، تبيّن أن الطلب المتوقع على الطاقة الكهربائية خلال ذروة صيف 2026 سيبلغ بحدود 60 ألف ميغاواط، بينما الانتاج الحالي بحدود 17 الف ميغاواط".
وأشارت اللجنة وفقا للبيان إلى أن "الظروف التشغيلية الحرجة التي تمر بها المنظومة الكهربائية ومتطلبات تأمين استقرارها خلال موسم الصيف تستوجب المباشرة الفورية بإكمال الإجراءات اللوجستية والقانونية والإدارية اللازمة للتعاقد على استيراد الطاقة الكهربائية من شركات القطاع الخاص العاملة في
إقليم كردستان
، بما يسهم في رفد المنظومة الوطنية بطاقة إضافية تقدر بـ(2000) ميغاواط".
وشددت اللجنة على "أهمية ضمان تجهيز الغاز المستورد من الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مبينة أن "ذلك يتطلب تدخل
مجلس الوزراء
لمخاطبة الجانب الإيراني بما يؤمن استدامة تشغيل المحطات الغازية في المحافظات الجنوبية والوسطى، مع الأخذ بنظر الاعتبار عدم ورود أي موقف مستجد بشأن إلغاء أو تجديد العقوبات المتعلقة باستيراد الغاز الإيراني".
في السياق ذاته، أوصت اللجنة "بضرورة قيام وزارة الكهرباء بتفعيل شراء الطاقة من البارجة المتوقفة حالياً في موانئ
البصرة
لسد الحاجة الطارئة خلال الصيف الحالي".
وفيما يخص مشروع الربط الكهربائي مع
تركيا
، أكدت اللجنة "ضرورة التعاقد على استيراد الطاقة الكهربائية بسعة كلية تبلغ (900) ميغاواط، دعماً لاستقرار المنظومة الوطنية".
كما أوصت اللجنة "بدعم المولدات الأهلية من خلال تأمين الوقود المجاني أو المدعوم لها خلال فترة الذروة الصيفية الممتدة من 1/6/2026 ولغاية 1/10/2026 مع مراقبة تخفيض أسعار تجهيز الطاقة الكهربائية للمواطنين، وإلزام أصحاب المولدات بمعدل ساعات تشغيل ثابت لا يقل عن (12) ساعة يومياً، بالتزامن مع برمجة ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية الوطنية، ووضع ضوابط رقابية صارمة لضمان الالتزام بتوقيتات التشغيل والأسعار المحددة".
أحدث الحلقات
