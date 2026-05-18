شاب يطالب شركة "بيبسي" بإزالة علم العراق من علب المشروبات

وقال المواطن في مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي إن "العلم المطبوع فوق العلبة يتضمن عبارة "الله أكبر" وأن العلبة ترمى مع النفايات".وشدد على أن "رمي العلب بعد استخدامها لا يليق بوجود لفظ الجلالة عليها".وتداولت وسائل إعلام ومنصات على مواقع التواصل المقطع بكثافة، حيث طالب "البعض بالتفاتة كبيرة للموضوع وشكروا الشاب على ما نشره".وساند آخرون مطلب الشاب الكردي وطالبوا بإزالة علم من هذه المنتجات حفاظا على قدسية اسم الجلالة.وقال أحد المدونين إن "احترام اسم الجلالة واجب، ووضعه على علبة تُرمى بعد الاستخدام يضع الناس في حرج شرعي لا داعي له".