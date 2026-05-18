بعثة الحج العراقية تعلن نجاحها بتفويج الحجاج بانسيابية عالية

وذكرن البعثة، في بيان لها، إن "جميع رحلات التفويج البري والجوي للحجاج العراقيين إلى الديار اُنجزت بنجاح، وسط إجراءات تنظيمية دقيقة وخدمات متواصلة رافقت ضيوف منذ لحظة مغادرتهم أرض الوطن وحتى وصولهم إلى المكرمة والمدينة المنورة"، مشيرةً إلى أن "عمليات التفويج جرت بانسيابية كبيرة رغم الزخم الكبير في أعداد الرحلات والحافلات".وأضافت أن "النجاح المتحقق هذا الموسم جاء ثمرة التخطيط المبكر والاستعداد المسبق والعمل الميداني المتواصل والتنسيق العالي بين مختلف اللجان العاملة، لخدمة الحجاج وتذليل العقبات أمامهم".وثمنت بعثة "الدور المهني الكبير الذي اضطلعت به وسلطتي في والسعودية والابطال بالقوات الامنية ووزارة ، وجميع الجهات الساندة، لما قدموه من جهود استثنائية في نقل الحجاج العراقيين عبر رحلات منتظمة".وأشادت البعثة بـ"الدعم الكبير والتعاون المثمر الذي قدمته ، مؤكدة أن "التسهيلات النوعية والخدمات المتطورة، هذا العام كان لها أثر بالغ في راحة الحجاج وسلاسة تنقلاتهم".