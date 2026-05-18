الوائلي يؤكد من نينوى ضرورة الالتزام بالإجراءات الرقابية وتفعيل التدقيق الإلكتروني

أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية الفريق ، ضرورة الالتزام بالإجراءات الرقابية وتفعيل آليات التدقيق الإلكتروني.

وقالت الهيئة في بيان، " تنفيذاً لتوجيهات رئيس ، السيد علي فالح ، بشأن تكثيف التواجد الميداني ومتابعة سير العمل والاطلاع على المعوقات وحلها، أجرى رئيس هيئة المنافذ الحدودية، الفريق ، جولة تفقدية إلى سيطرة السد في ، للاطلاع على مستوى الأداء والإجراءات المعتمدة في تنظيم العمل داخل السيطرة، والاشراف على تسهيل مرور عجلات الترانزيت الداخلة من عبر منفذ ، باتجاه عبر منفذ الحدودي".

ونقل البيان عن الوائلي تأكيده خلال الجولة على "أهمية التنسيق والتكامل بين الجهات العاملة"، موجها بـ"تعزيز السيطرة بعدد من الضباط والمنتسبين من ملاكات هيئة المنافذ الحدودية، بهدف الحفاظ على انسيابية الحركة وتحسين مستوى الأداء الميداني والخدمي، ومنع الحاويات خاصة التي تحمل مواد غذائية سريعة التلف".



وشدد الوائلي على "ضرورة الالتزام بالإجراءات الرقابية وتفعيل آليات التدقيق الإلكتروني للحد من حالات التهريب والتجاوز"، مؤكداً "استمرار هيئة المنافذ الحدودية في تنفيذ خططها الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي وتعزيز الرقابة في جميع المنافذ والسيطرات الحدودية".



كما تابع ميدانياً وفق البيان "طبيعة عمل الملاكات العاملة، واستمع إلى أبرز المعوقات والتحديات التي تواجه سير العمل"، موجهاً كذلك بـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها وتوفير المتطلبات التي تسهم في تطوير الأداء ورفع كفاءة العمل".



واختتم الوائلي الجولة بزيارته إلى محافظ ، الذي ثمن بدورة جهود هيئة المنافذ الحدودية في دعم الاقتصاد المحلي والوطني وإنعاش المحافظة وتنشيط الحركة التجارية فيها، بحسب البيان.