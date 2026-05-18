بينها أحكام إعدام.. احصائية تخص المخدرات في العراق

لشؤون والمؤثرات العقلية، الاثنين، عن احصائية تخص المخدرات في بينها أحكام إعدام.

وقالت المديرية في بيان، "تستمر جهود لشؤون والمؤثرات العقلية بملاحقة تجار افة السموم وتفكيك شبكاتهم الاجرامية، بجهود ابطالها المديرية وتضحيات الشهداء ونزيف الجرحى، وبفضل القرارات الشجاعة للقضاء العراقي باصدار الاحكام القضائية وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات امام أوامر القبض بحق تجار هذه الافة الخطيرة، والتي اثمرت هذا العام (2026) عن مجموعة من الاحصائيات التي تدل على تكاتف وتعاضد وتظافر الجهود في ميدان الواجب الوطني".

وأضاف البيان أن "المواد المضبوطة (1) طن و(662) كيلو و(982) غرام"، مردفا "أحكام الاعدام (42) حكما، وأحكام المؤبد (186)".

وكشف البيان أن "العمليات الخارجية والتسليم المراقب كانت (12)، ونقاط الاتصال الدولية (4)"، كاشفا أن "خسائر عصابات المخدرات (3) قتلى و(20) مصابا)، وتضحياتنا (1) شهيد و(22) جريحا، فيما بلغت الاشتباكات المباشرة مع تلك العصابات (25) اشتباكا".