النزاهة النيابية تكشف عن ارتفاع الأموال المختلسة في "سرقة القرن"

كشفت النيابية، عن ارتفاع الأموال المختلسة في "سرقة القرن".

وقالت النزاهة النيابية في بيان، "تحقيقات كشفتْ ان الأموال المختلسة في "سرقة " قد ارتفعت الى نحو 8 تريليونات دينارٍ وليس 2.5 ترليون دينار".

وفي تشرين الأول 2022، تم الكشف للمرة الأولى عن قضية سرقة القرن في تورط فيها مسؤولون سابقون ورجال أعمال، وأثارت سخطا شديدا في البلاد التي شهدت خلال السنوات الماضية احتجاجات واسعة تطالب بوضع حد للفساد.