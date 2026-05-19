الاتصالات تعلن قطع خدمة الانترنت لمدة ساعة ونصف خلال فترة الامتحانات

وقال سند، في مقطع مصور تابعته ، إن "قطع الإنترنت سيكون من الساعة السادسة صباحاً ولغاية السابعة والنصف خلال أيام الامتحانات"، مبيناً أن "الإجراء يأتي ضمن جهود الحد من تسريب الأسئلة الامتحانية".وأضاف، أن "الوزارة تعمل للسنة المقبلة على منع قطع الإنترنت نهائياً، عبر ربط جميع المدارس بشبكة الإنترنت ووضع خوارزمية محددة تربط مباشرة بوزير التربية"، موضحاً أن "وزير التربية سيتمكن عند الساعة السابعة صباحاً من طباعة الأسئلة بضغطة واحدة، بما يسهم في منع تسريبها".وأعلنت ، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، انطلاق الامتحانات الوزارية للمرحلة المتوسطة غدًا بمشاركة أكثر من 900 ألف طالب.