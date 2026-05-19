حفروا سقف المحل.. الإطاحة بمتهمين سرقوا (180) هاتفاً نقالاً وكارتات شحن ببغداد

وذكرت القيادة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "تمكنت مديرية مكافحة إجرام من إلقاء القبض على متهمين أقدما على سرقة مركز لبيع الهواتف النقالة، بعد قيامهما بحفر سقف المحل والدخول إليه وسرقة أكثر من (180) هاتفاً نقالاً، إضافة إلى (14) كارت شحن".وتابعت، أنه "فور ورود الإخبار، تم تشكيل فريق عمل مختص، حيث باشرت مفارز المديرية بجمع وتحليل المعلومات ومتابعة المراقبة وإجراء التحريات الدقيقة، لتثمر الجهود الأمنية عن التوصل إلى الفاعلين خلال ساعات قليلة من تنفيذ جريمة السرقة وإلقاء القبض عليهما، وضبط المسروقات كاملة وإعادتها إلى صاحبها أصولياً".