في البصرة.. ضبط مخدرات وأسلحة واعتقال متهمين

أعلنت ، الثلاثاء، عن ضبط مخدرات وأسلحة واعتقال متهمين في .

وقالت المديرية في بيان، "في عمليةٍ أمنيةٍ خاطفة تعكس يقظة الأجهزة المختصة وإصرارها على ملاحقة تجار السموم، تمكنت مديرية شؤون مخدرات ، عبر جهد استخباري مكثف ومتابعة دقيقة لتحركات المطلوبين، من الإطاحة بمتهمين اثنين متورطين بتجارة المواد المخدرة".

أسفرت العملية وفق البيان عن "ضبط كمية من مادة الكرستال المخدرة، فضلاً عن عدد من الأسلحة والأعتدة التي كانت بحوزة المتهمين، ما يكشف خطورة النشاط الإجرامي الذي تمارسه شبكات الاتجار بالمخدرات ومحاولاتها زعزعة الأمن والاستقرار".



وأضاف البيان "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وإحالتهما إلى الجهات المختصة لينالا جزاءهما العادل وفق القانون".