البرلمان يحرك بشان الغرامات المرورية

وقال عضو النيابية، للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن "الغرامات المرورية أصبحت أذى حقيقياً للكثير من المواطنين، لاسيما أن عدداً كبيراً منهم يمتلكون مركبات وتراكمت عليهم مبالغ كبيرة"، مبيناً أن "اللجنة ماضية بتعديل لمعالجة مضاعفة الغرامة وعدد من الإشكالات المرتبطة بهذا الملف".وأوضح ، أن "الغرامات السابقة، أي ما قبل إقرار التعديل، لا يمكن معالجتها بتشريع جديد إلا بموافقة الحكومة"، مشيراً إلى أن "الحل الواضح يتمثل بصلاحية في إطفاء هذه الديون، كون الغرامات المترتبة على المواطن تُعد ديناً حكومياً، وبإمكان الحكومة طلب إلغائها أو التنازل عنها".وأضاف أن "التعديل سيتضمن إلزام ووزارة الداخلية بمعالجة موضوع الغرامات الناتجة عن الكاميرات المرورية، رغم أنه يعد تفصيلاً فنياً، إلا أن كثرة الشكاوى تستوجب وضع معالجة قانونية واضحة له".ووصف الخفاجي "حجم الغرامات المعلنة من قبل ، والبالغة 162 مليار دينار خلال العام الماضي، بأنها تعسف وإجحاف بحق المواطنين"، مؤكداً أن "التعديل المرتقب لقانون المرور يجب أن يوازن بين تطبيق القانون وحماية المواطن من الغرامات غير المنصفة" .