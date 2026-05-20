توجه نيابي لتشريع قوانين دعم الخريجين القدامى

عضو ، قاسم ، قال في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته إن "هناك مساعي واضحة لإنصاف شريحة المتظاهرين الذين طالبوا بالتعيين، فضلاً عن وجود دور كبير للبرلمان وسعي حقيقي من أجل انصافهم قريباً."‏وأضاف، أن "سوق العمل في يحتاج إلى عمل وتشريع حقيقي من اجل تفعيله، مبيناً أن المرحلة الحالية تتطلب إصلاحات جدية لمعالجة البطالة وتوفير فرص للشباب والخريجين".‏وأشار إلى "وجود مجموعة من القوانين المطروحة على طاولة البرلمان تهدف إلى انصاف "، مؤكداً أن "غالبية هذه القوانين ستسهم في تخفيف الضغط على القطاع الحكومي وتقليل النفقات مقابل تفعيل القطاع الخاص بصورة حقيقية".‏وأوضح ان "من بين القوانين المهمة المطروحة وهناك توجه للمضي بتفعيله بشكل أوسع بما يضمن خلق بيئة افضل للتشغيل والاستثمار"، لافتاً إلى أن "التشريعات التي يسعى البرلمان إلى اقرارها تستهدف إنصاف الخريجين وتوفير فرص عمل تتناسب مع اختصاصاتهم."‏وشدد على أن "معالجة ملف البطالة لا يمكن أن تعتمد على الحكومي فقط بل تحتاج إلى تنشيط القطاع الخاص وتهيئة بيئة اقتصادية قادرة على استيعاب الطاقات الشابة"، مؤكداً أن "البرلمان يتابع مطالب المتظاهرين ويعمل على ايجاد حلول عملية لها."