في عموم العراق الحرارة بين الـ26 -39.. الامطار لا تتوقف

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الخميس سيكون صحوا مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية وغائم جزئي في مع تساقط زخات مطر رعدية في أماكن متفرقة منها والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع قليلا في "، مبينة ان "طقس الجمعة المقبلة سيكون صحوا مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية وغائم جزئي في المنطقة الشمالية مع زخات مطر رعدية في أقسامها الشمالية والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض بضع درجات في المنطقة الجنوبية".وذكرت ان "طقس السبت المقبل سيكون صحوا مع بعض الغيوم في عموم البلاد والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق في عموم البلاد"، مشيرة الى ان "طقس الاحد المقبل سيكون صحوا إلى غائم جزئي على العموم مع فرصة لتساقط زخات مطر رعدية في بعض اقسام المنطقة الشمالية والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق في عموم البلاد".