ونتج عن خمسة أعوام متتالية من الجفاف في البلاد، على خلفية تراجع الواردات المائية من دول الجوار إضافة إلى ندرة هطول الأمطار، في جفاف الغالبية العظمى من الأهوار، وما نتج عنه من هجرة ساكنيها إلى مناطق أخرى.وقال مدير قسم أهوار التابع للوزارة، ، إن موجات الأمطار الأخيرة اضافة إلى التحسن الكبير بكميات المياه الواردة من دول الجوار، أسهم بإعادة إنعاش الأهوار بشكل كبير، لاسيما في ، الذي تسبب الشح الذي مر على البلاد، في جفافه منذ أعوام طويلة.وكشف عن ارتفاع تصاريف المياه الممررة اليه من صفر على مدى أعوام طويلة، إلى معدل يومي يصل إلى 18 م3/ ثانية، ما أسهم باستعادته لحيويته وانتعاش بيئته واستقرار اوضاعه بشكل كبير، واصفاً وضع الأهوار حالياً، بأنه الأفضل مقارنة بالأعوام الخمسة الماضية، بعد وصول المياه إلى أبعد النقاط داخلها.وأكد عبد الله أن التحسن المائي انعكس بشكل مباشر على حياة السكان الذين عاد غالبيتهم إلى مناطقهم التي غادروها سابقاً، كما توسعت الأنشطة السياحية في الأهوار إلى جانب عودة الصيادين لمزاولة صيد الأسماك وانتعاش تربية في مختلف القرى المقامة هناك.ونوه بأن منسوب الأهوار يرتبط بشكل مباشر بمنسوب البالغ حالياً 85 سنتيمتراً فوق مستوى سطح البحر، بعد أن كان لا يتجاوز 30 سنتيمتراً سابقاً، مؤكداً أن دخول موسم ذوبان الثلوج سيعزز الوفرة المائية، ويرفع من كميات المياه الممررة إلى الأهوار خلال الموسم الصيفي.في السياق ذاته، أعلن مدير بيئة المهندس مخلص حاكم، أن المياه غمرت وللمرة الاولى منذ اعوام طويلة، مساحات شاسعة من ضمن المحافظة، واصفاً نسبة جريان المياه الداخلة إلى أجزاء الهور بالجيدة.واشار إلى وصول المياه إلى منطقة سداد الهور التي كانت تعاني من حالة جفاف تام، في إشارة إلى انتعاش الحياة وتحسن الواقع البيئي واستعادة جانب من النظام الطبيعي، عاداً الدلمج أهم أهوار المنطقة الوسطى، مؤكداً ضرورة استمرار انسيابية تدفق المياه إلى الهور لما له من مردودات اقتصادية وبيئية واجتماعية.