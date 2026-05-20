إل جي إلكترونيكس تُكرّم لتميزها في التصميم في حفل توزيع RED DOT DESIGN لعام 2026

حاز تلفزيون LG OLED evo W6 Wallpaper TV على "الأفضل بين الأفضل" في حفل جوائز Red Dot لهذا العام، حيث يجمع بين تقنية True Wireless1 من إل جي وتصميم Wallpaper المميز. يتميز هذا التلفزيون الجديد بتصميم نحيف للغاية (9 ملم)2 يسمح بتثبيته بشكل مستوٍ على الحائط. تم دمج المكونات الأساسية، بما في ذلك وحدة التزويد بالطاقة ومكبرات الصوت، في الشاشة نفسها، بينما يمكن وضع Zero Connect Box المنفصل - الذي يتم فيه توصيل جميع المدخلات الخارجية - على بُعد يصل إلى 10 أمتار لتوفير بيئة مشاهدة أنيقة وواضحة. ولتعزيز هذه الإمكانية اللاسلكية، حصلت إل جي أيضًا على شهادةTrue Wireless 3 LosslessVision من TÜV Rheinland، والتي تُقر بجودة الصورة التي لا تتأثر أثناء النقل اللاسلكي.إلى جانب تلفزيون Wallpaper، حظيت إل جي بالتقدير لتنوع منتجاتها التي تجمع بين التصميم المتكامل السلس وسهولة الاستخدام المُحسّنة. ومن بين الفائزين ثلاجة الشركة ذات الباب الفرنسي المزودة بنظام المفصلات™4Zero Clearance، الذي يتيح تركيبًا مرنًا وملاءمة مثالية للجدار؛ ومكيف الهواء LG Whisen Objet Collection Cool، الذي يتميز بتصميم أنيق وبسيط؛ ونظام الصوت المنزلي LG Sound Suite، وهو نظام صوتي معياري يُكيّف بذكاء صوت Dolby Atmos الغامر مع المستمع والمكان، ليقدم تجربة صوتية سينمائية دون الحاجة إلى إعدادات معقدة.برزت القدرة التنافسية للشركة في مجال التصميم بشكلٍ أكبر من خلال الحلول المبتكرة التي تقدمها شركاتها الرائدة في النمو المستقبلي. فقد حاز الروبوت المنزلي LG CLOiD، القادر على المساعدة في الأعمال المنزلية، وفهم الأصوات والإيماءات البشرية، والتعبير عن نفسه بتعابير وجه متنوعة، على جائزة. كما نالت المضخة الحرارية الداخلية ™LG Therma V من نوع الهواء إلى الماء (AWHP) - وحدات التحكم، والهيدروليك، والكومبي - تكريمًا لتصميمها المتناغم وشاشتها اللمسية الملونة سهلة الاستخدام مقاس 6.8 بوصة، وذلك لكونها حلاً أنيقًا وفعالًا لتدفئة المنازل وتوفير المياه الساخنة. بالإضافة إلى ذلك، حظي معرض SKS في شيكاغو، ، بالتقدير لتصميمه الداخلي الفاخر.تشمل المنتجات الأخرى المعروفة مكبرات الصوت xboom، وشاشات الألعاب UltraGear، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة LG gram.وقال Chung Wook-jun، رئيس مركز التصميم المؤسسي في شركة إل جي إلكترونيكس: "سنواصل تطوير تصاميم تركز على احتياجات العملاء، وتندمج بسلاسة في مساحات المعيشة، وتعزز راحة المستخدم".