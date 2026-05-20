إل جي إلكترونيكس تُكرّم لتميزها في التصميم في حفل توزيع RED DOT DESIGN لعام 2026

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
عشرين
من
08:30 AM
الى
09:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
مجلس الشيوخ يمرر مشروعا لتقييد صلاحيات ترامب في حرب إيران
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-564647-639148627626393934.jpg
إل جي إلكترونيكس تُكرّم لتميزها في التصميم في حفل توزيع RED DOT DESIGN لعام 2026
محليات
2026-05-20 | 04:26
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
106 شوهد
حصدت شركة إل جي إلكترونيكس 27
جائزة
، من بينها جائزة "الأفضل بين الأفضل" المرموقة، في حفل جوائز Red Dot Design لعام 2026، أحد أبرز برامج جوائز التصميم الصناعي في العالم. ويؤكد هذا الإنجاز المتميز ريادة إل جي في مجال التصميم، ويأتي استكمالاً لنجاحها في حفل جوائز iF Design لعام 2026، حيث فازت بـ 26 جائزة.
حاز تلفزيون LG OLED evo W6 Wallpaper TV على
جائزة
"الأفضل بين الأفضل" في حفل جوائز Red Dot لهذا العام، حيث يجمع بين تقنية True Wireless1 من إل جي وتصميم Wallpaper المميز. يتميز هذا التلفزيون الجديد بتصميم نحيف للغاية (9 ملم)2 يسمح بتثبيته بشكل مستوٍ على الحائط. تم دمج المكونات الأساسية، بما في ذلك وحدة التزويد بالطاقة ومكبرات الصوت، في الشاشة نفسها، بينما يمكن وضع
صندوق
Zero Connect Box المنفصل - الذي يتم فيه توصيل جميع المدخلات الخارجية - على بُعد يصل إلى 10 أمتار لتوفير بيئة مشاهدة أنيقة وواضحة. ولتعزيز هذه الإمكانية اللاسلكية، حصلت إل جي أيضًا على شهادةTrue Wireless 3 LosslessVision من TÜV Rheinland، والتي تُقر بجودة الصورة التي لا تتأثر أثناء النقل اللاسلكي.
إلى جانب تلفزيون Wallpaper، حظيت إل جي بالتقدير لتنوع منتجاتها التي تجمع بين التصميم المتكامل السلس وسهولة الاستخدام المُحسّنة. ومن بين الفائزين ثلاجة الشركة ذات الباب الفرنسي المزودة بنظام المفصلات
™4Zero Clearance، الذي يتيح تركيبًا مرنًا وملاءمة مثالية للجدار؛ ومكيف الهواء LG Whisen Objet Collection Cool، الذي يتميز بتصميم أنيق وبسيط؛ ونظام الصوت المنزلي LG Sound Suite، وهو نظام صوتي معياري يُكيّف بذكاء صوت Dolby Atmos الغامر مع المستمع والمكان، ليقدم تجربة صوتية سينمائية دون الحاجة إلى إعدادات معقدة.
برزت القدرة التنافسية للشركة في مجال التصميم بشكلٍ أكبر من خلال الحلول المبتكرة التي تقدمها شركاتها الرائدة في النمو المستقبلي. فقد حاز الروبوت المنزلي LG CLOiD، القادر على المساعدة في الأعمال المنزلية، وفهم الأصوات والإيماءات البشرية، والتعبير عن نفسه بتعابير وجه متنوعة، على جائزة. كما نالت
وحدات
المضخة الحرارية الداخلية ™LG Therma V من نوع الهواء إلى الماء (AWHP) - وحدات التحكم، والهيدروليك، والكومبي - تكريمًا لتصميمها المتناغم وشاشتها اللمسية الملونة سهلة الاستخدام مقاس 6.8 بوصة، وذلك لكونها حلاً أنيقًا وفعالًا لتدفئة المنازل وتوفير المياه الساخنة. بالإضافة إلى ذلك، حظي معرض SKS في شيكاغو،
الولايات المتحدة الأمريكية
، بالتقدير لتصميمه الداخلي الفاخر.
تشمل المنتجات الأخرى المعروفة مكبرات الصوت xboom، وشاشات الألعاب UltraGear، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة LG gram.
وقال Chung Wook-jun، رئيس مركز التصميم المؤسسي في شركة إل جي إلكترونيكس: "سنواصل تطوير تصاميم تركز على احتياجات العملاء، وتندمج بسلاسة في مساحات المعيشة، وتعزز راحة المستخدم".
١- يشير مصطلح "تلفزيون OLED لاسلكي" إلى الاتصال بين جهاز Zero Connect والشاشة. يُفترض أن يكون المظهر خالياً من أي تشويش، وذلك بناءً على نتائج الاختبارات الداخلية وفقًا لمعيار ISO/IEC 29170-2، وقد تختلف نتائج القياس تبعًا لحالة الاتصال.
٢- يبلغ القياس الفعلي 9.95 مم، وقد يختلف قليلاً تبعًا لظروف القياس.
٣- يُفترض أن يكون المظهر خالياً من أي تشويش، وذلك بناءً على ظروف اختبار شهادة TÜV Rheinland التي أُجريت وفقًا لمعيار ISO/IEC 29170-2. قد تختلف نتائج القياس والأداء تبعًا لحالة الاتصال والبيئة المحيطة.
٤- للحصول على أفضل أداء، توصي إل جي بترك مسافة 4 مم (0.16 بوصة) بين جوانب الثلاجة والجدار.
حول شركة "إل جي الكترونيكس"
تُعد إل جي إلكترونيكس
شركة عالمية
رائدة في مجال الابتكار في مجال التكنولوجيا والإلكترونيات الاستهلاكية، ولها حضور في معظم دول العالم، ويعمل بها أكثر من 75,000 موظف حول العالم. حققت شركات إل جي الأربع - حلول الأجهزة المنزلية، وحلول الترفيه الإعلامي، وحلول المركبات، والحلول البيئية - مجتمعةً إيرادات عالمية تجاوزت 88 تريليون وون كوري في عام 2024. إل جي شركة رائدة في تصنيع المنتجات الاستهلاكية والتجارية، بدءًا من أجهزة التلفزيون، والأجهزة المنزلية، وحلول
تكييف الهواء
، والشاشات، ومكونات وحلول السيارات، وتُعد علامتاها التجاريتان المتميزتان LG SIGNATURE وLG ThinQ الذكيتان من الأسماء المعروفة عالميًا. تفضل بزيارة
www.LG.com/global/newsroom
/ للاطلاع على
آخر الأخبار
.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
إل جي إلكترونيكس تعلن عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2026
05:44 | 2026-05-13
إل جي إلكترونيكس تعيّن سا نيونغ كيم مديراً عاماً لشركة "إل جي إلكترونيكس المشرق العربي"
05:26 | 2026-03-11
إل جي تُمهّد الطريق لمستقبل الترفيه المنزلي
02:24 | 2026-03-18
السعودية تشدد إجراءات الحج لعام 2026
05:12 | 2026-04-26
محليات
تكنولوجيا
أل جي
العراق
السومرية
الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة
تكييف الهواء
آخر الأخبار
شركة عالمية
المدخل
جائزة
صندوق
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تحديد موعد صرف رواتب الموظفين
محليات
36.92%
11:36 | 2026-05-18
تحديد موعد صرف رواتب الموظفين
11:36 | 2026-05-18
شاب يطالب شركة "بيبسي" بإزالة علم العراق من علب المشروبات
محليات
26.36%
13:26 | 2026-05-18
شاب يطالب شركة "بيبسي" بإزالة علم العراق من علب المشروبات
13:26 | 2026-05-18
يومان ام ثلاثة أيام.. عطلة عيد الأضحى في العراق
محليات
23.08%
10:52 | 2026-05-18
يومان ام ثلاثة أيام.. عطلة عيد الأضحى في العراق
10:52 | 2026-05-18
الدينار العراقي يتعافى امام الدولار
اقتصاد
13.64%
04:15 | 2026-05-19
الدينار العراقي يتعافى امام الدولار
04:15 | 2026-05-19
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد ساحة الرصافي - ناس وناس م٩ - الحلقة ٤٠ | الموسم 7
05:00 | 2026-05-20
ناس وناس
بغداد ساحة الرصافي - ناس وناس م٩ - الحلقة ٤٠ | الموسم 7
05:00 | 2026-05-20
عشرين
السوداني - المالكي .. ربح حكومي وخسارة سياسية - عشرين م٥ - الحلقة ٣١ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-19
عشرين
السوداني - المالكي .. ربح حكومي وخسارة سياسية - عشرين م٥ - الحلقة ٣١ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-19
Live Talk
المرأة والعمل المجتمعي… حضور مهني ورسالة إنسانية - Live Talk م٢ - الحلقة ٢٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-19
Live Talk
المرأة والعمل المجتمعي… حضور مهني ورسالة إنسانية - Live Talk م٢ - الحلقة ٢٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-19
طل الصباح
الأبراج - شنو؟ 16-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-16
طل الصباح
الأبراج - شنو؟ 16-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-16
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٦ الى ٢٢ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-14
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٦ الى ٢٢ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-14
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 14-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-14
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 14-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-14
استديو Noon
أنقذ سجى 13-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-13
استديو Noon
أنقذ سجى 13-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-13
منتدى سومر
اعرف واطلب 11-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
منتدى سومر
اعرف واطلب 11-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد ساحة الرصافي - ناس وناس م٩ - الحلقة ٤٠ | الموسم 7
05:00 | 2026-05-20
ناس وناس
بغداد ساحة الرصافي - ناس وناس م٩ - الحلقة ٤٠ | الموسم 7
05:00 | 2026-05-20
عشرين
السوداني - المالكي .. ربح حكومي وخسارة سياسية - عشرين م٥ - الحلقة ٣١ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-19
عشرين
السوداني - المالكي .. ربح حكومي وخسارة سياسية - عشرين م٥ - الحلقة ٣١ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-19
Live Talk
المرأة والعمل المجتمعي… حضور مهني ورسالة إنسانية - Live Talk م٢ - الحلقة ٢٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-19
Live Talk
المرأة والعمل المجتمعي… حضور مهني ورسالة إنسانية - Live Talk م٢ - الحلقة ٢٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-19
طل الصباح
الأبراج - شنو؟ 16-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-16
طل الصباح
الأبراج - شنو؟ 16-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-16
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٦ الى ٢٢ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-14
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٦ الى ٢٢ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-14
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 14-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-14
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 14-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-14
استديو Noon
أنقذ سجى 13-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-13
استديو Noon
أنقذ سجى 13-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-13
منتدى سومر
اعرف واطلب 11-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
منتدى سومر
اعرف واطلب 11-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
اخترنا لك
بالفيديو: انطلاق موسم حصاد القمح في الانبار
07:18 | 2026-05-20
إطلاق دفعة من أسماء المباشرين ضمن عقود الـ(11) ألف درجة في بغداد
07:05 | 2026-05-20
توجيهات وزارية مشددة مع انطلاق امتحانات "الثالث المتوسط"
06:29 | 2026-05-20
السومرية تجري جولة داخل مراكز التأهيل والسجون الخاصة بتجار المخدرات
06:15 | 2026-05-20
خطر التلوث يداهم أهوار ميسان.. أزمة "المياه الثقيلة" تنتظر تحرك حكومي
05:51 | 2026-05-20
الزيدي يوجه برفع حجم الصادرات النفطية وتنويع منافذ التصدير
05:25 | 2026-05-20
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.