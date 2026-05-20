الزيدي يوجه برفع حجم الصادرات النفطية وتنويع منافذ التصدير

وذكر لرئيس في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "رئيس مجلس الوزراء أجرى زيارة إلى مقر في ، حيث ترأس اجتماعاً للكادر المتقدم في الوزارة، بحضور وزيري النفط والخارجية ومدير مجلس الوزراء".وأضاف أن " استمع خلال الاجتماع إلى إيجاز قدمه بشأن سير العمل في مشاريع الوزارة، ولا سيما الإجراءات المتعلقة بمعالجة أزمة غلق وتوقف تصدير النفط، إضافة إلى استعراض مشاريع الغاز المصاحب الجارية وأبرز التحديات التي تواجه تنفيذها".وأشار إلى أن "الاجتماع تناول كذلك ملف تصدير النفط وإيجاد منافذ بديلة ومتنوعة للتصدير، وآلية تنفيذ ذات الصلة، فضلاً عن مناقشة إجراءات في متابعة الاتفاقات المبرمة مع عدد من دول الجوار بشأن تصدير النفط برياً".