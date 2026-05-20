توجيهات وزارية مشددة مع انطلاق امتحانات "الثالث المتوسط"

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية أجراها الوزير، صباح اليوم الأربعاء 20 آيار/مايو 2026، إلى "ثانوية المتفوقات الأولى" في منطقة ببغداد، لمتابعة سير الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة في يومها الأول، يرافقه وكيل الوزارة للشؤون الفنية، ورئيس للامتحانات العامة ، والمدير العام للتقويم والامتحانات نعمة حربي، والمدير العام لتربية الثانية .وشدد ، خلال جولته داخل القاعات الامتحانية، على أهمية مراعاة الحالة الصحية والنفسية للممتحنين، وتوفير أجواء الطمأنينة التي تتيح للطلبة أداء اختباراتهم بأفضل صورة ممكنة.من جانبه، أعلن الوزير انطلاق الامتحانات العامة في عموم ، بمشاركة واسعة تجاوزت (900) ألف طالب وطالبة، توزعوا على أكثر من (7000) مركز امتحاني، مؤكداً أن الوزارة سخرت كافة إمكاناتها البشرية والفنية لضمان نجاح هذه العملية التربوية الكبرى، مثمناً في الوقت ذاته جهود الملاكات التربوية في تنظيم وإدارة المراكز الامتحانية بانسيابية عالية.