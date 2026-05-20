مجلس الخدمة يوضح مصير درجات تعيين الأوائل وحملة الشهادات العليا

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس، فاضل ، للوكالة الرسمية وتابعته : إن "تعيين حملة الشهادات العليا والأوائل حق مكتسب وفق قانوني (67) و(59) لسنة 2017، وهو التزام قانوني ملزم لكافة السلطات في الدولة"، مؤكداً "لا توجد صحة لأي أخبار تتعلق بترحيل هذه الدرجات لسنوات لاحقة".وأضاف، أن "عدد المتقدمين للحصول على منظومة الوظيفي لغاية 16/9/2025 بلغ (46918) متقدماً، توزعوا بحسب إلى (22590) من الذكور و(24328) من الإناث".وأوضح، أن "المجلس أجرى عمليات التقاطع الوظيفي مع ووزارة الداخلية وهيئة التقاعد الوطنية والوزارات الأمنية، حيث بلغ عدد الذين تم منحهم الرمز الوظيفي من حملة الشهادات العليا والأوائل (43413)، ومازالت هناك وجبة أخيرة ممن قاموا بتصحيح بياناتهم الأمر الذي يتيح لهم التقديم على استمارة التوظيف التي سيطلقها المجلس".وأشار إلى، أن "إطلاق التعيينات من قبل المجلس متوقف على إقرار موازنة عام 2026 وما سيتضمنه قانون الموازنة من درجات وظيفية وتخصيصات مالية خاصة بتعيين المشمولين من حملة الشهادات العليا والأوائل ".وأكد الغراوي، أن "المجلس أكمل جميع المتطلبات الفنية الخاصة بإطلاق استمارة لحملة الشهادات العليا والأوائل، والتي ستكون متاحة حصراً لمن حصل على الرمز الوظيفي (الكود) لغرض التقديم على التعيين".وشدد الغراوي، على "عدم صحة أي أخبار تتعلق بترحيل هذه الدرجات لسنوات قادمة، حيث سيتم توزيع حملة الشهادات العليا والأوائل وفق التخصصات الدقيقة واحتياجات الوزارات"، داعياً المشمولين إلى "متابعة الصفحات الرسمية لمجلس الخدمة العامة الاتحادي للحصول على جميع المعلومات المتعلقة بتعيينهم ".