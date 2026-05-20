مجلس الخدمة يوضح مصير درجات تعيين الأوائل وحملة الشهادات العليا
محليات
2026-05-20 | 07:32
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
644 شوهد
السومرية نيوز
ـ محلي
أعلن
مجلس الخدمة العامة الاتحادي
، اليوم الأربعاء، إنجاز المتطلبات الفنية لاستمارة
التعيين
للمشمولين بالرمز الوظيفي، مؤكداً عدم صحة ترحيل هذه الدرجات لسنوات لاحقة.
وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس، فاضل
عبد الزهرة
الغراوي
، للوكالة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز
: إن "تعيين حملة الشهادات العليا والأوائل حق مكتسب وفق قانوني (67) و(59) لسنة 2017، وهو التزام قانوني ملزم لكافة السلطات في الدولة"، مؤكداً "لا توجد صحة لأي أخبار تتعلق بترحيل هذه الدرجات لسنوات لاحقة".
وأضاف، أن "عدد المتقدمين للحصول على منظومة
الرمز
الوظيفي لغاية 16/9/2025 بلغ (46918) متقدماً، توزعوا بحسب
الجنس
إلى (22590) من الذكور و(24328) من الإناث".
وأوضح، أن "المجلس أجرى عمليات التقاطع الوظيفي مع
ديوان الرقابة المالية
ووزارة الداخلية وهيئة التقاعد الوطنية والوزارات الأمنية، حيث بلغ عدد الذين تم منحهم الرمز الوظيفي من حملة الشهادات العليا والأوائل (43413)، ومازالت هناك وجبة أخيرة ممن قاموا بتصحيح بياناتهم الأمر الذي يتيح لهم التقديم على استمارة التوظيف التي سيطلقها المجلس".
وأشار إلى، أن "إطلاق التعيينات من قبل المجلس متوقف على إقرار موازنة عام 2026 وما سيتضمنه قانون الموازنة من درجات وظيفية وتخصيصات مالية خاصة بتعيين المشمولين من حملة الشهادات العليا والأوائل ".
وأكد الغراوي، أن "المجلس أكمل جميع المتطلبات الفنية الخاصة بإطلاق استمارة
التعيين
لحملة الشهادات العليا والأوائل، والتي ستكون متاحة حصراً لمن حصل على الرمز الوظيفي (الكود) لغرض التقديم على التعيين".
وشدد الغراوي، على "عدم صحة أي أخبار تتعلق بترحيل هذه الدرجات لسنوات قادمة، حيث سيتم توزيع حملة الشهادات العليا والأوائل وفق التخصصات الدقيقة واحتياجات الوزارات"، داعياً المشمولين إلى "متابعة الصفحات الرسمية لمجلس الخدمة العامة الاتحادي للحصول على جميع المعلومات المتعلقة بتعيينهم ".
مقالات ذات صلة
التربية تكشف مخرجات اجتماعها بشأن المخصصات الجامعية لحملة الشهادات العليا
09:09 | 2026-03-15
توضيح من مجلس الخدمة: تعيينات الخريجين بانتظار موازنة 2026
07:06 | 2026-05-09
مجلس الخدمة يطالب بإدراج (٨٣) ألف درجة وظيفية في موازنة ٢٠٢٦
08:22 | 2026-04-20
مجلس الخدمة يتلقى 47 الف طلب للتوظيف و"المتبقي 8600" درجة فقط
08:29 | 2026-02-22
شاب يطالب شركة "بيبسي" بإزالة علم العراق من علب المشروبات
13:26 | 2026-05-18
الدينار العراقي يتعافى امام الدولار
04:15 | 2026-05-19
امانة بغداد تمنع تمليك الاراضي المتعارضة مع مشاريع البنى التحتية
02:41 | 2026-05-19
اسبانيا تتلقى ضربة قوية.. ما علاقة لامين يامال؟
05:45 | 2026-05-19
ناس وناس
السوداني - المالكي .. ربح حكومي وخسارة سياسية - عشرين م٥ - الحلقة ٣١ | الموسم 5
العراق في دقيقة 19-05-2026 | 2026
نشرة ١٩ آيار ٢٠٢٦ | 2026
المرأة والعمل المجتمعي… حضور مهني ورسالة إنسانية - Live Talk م٢ - الحلقة ٢٨ | الموسم 2
الأبراج - شنو؟ 16-5-2026 | 2026
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٦ الى ٢٢ أيار ٢٠٢٦ | 2026
آدم وحواء 14-5-2026 | 2026
أنقذ سجى 13-5-2026 | 2026
اعرف واطلب 11-5-2026 | 2026
الامتحانات الوزارية تشل الاقتصاد الرقمي العراقي.. من يدفع ثمن خسائر انقطاع الإنترنت؟
12:04 | 2026-05-20
الرشيد: شمول 48 ألف موظف ومنتسب بخدمة أقساطي
11:24 | 2026-05-20
لجنة نيابية تعلن موافقة وزير التربية على طلب الدخول الشامل لجميع الطلبة
09:38 | 2026-05-20
صافرات الإنذار ستطلق من السفارة الامريكية بعد قليل.. ماذا سيحدث؟
09:36 | 2026-05-20
لتأمين الرواتب.. وزارة المالية تصدر توجيهاً
09:29 | 2026-05-20
بعد مناشدات عرضتها السومرية.. إيقاف عمليات تجريف الأراضي الزراعية جنوب بغداد
08:26 | 2026-05-20
