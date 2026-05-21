امطار مستمرة واجواء ربيعية تغزو محافظات العراق

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الجمعة سيكون صحوا مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية ويكون غائما جزئيا مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في وخاصة الجبلية منها ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في المنطقة الوسطى وتنخفض قليلا في الجنوبية مقاربة في المنطقة الشمالية"، مبينة ان "طقس السبت المقبل سيكون صحوا مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والشمالية ويكون صحو في ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع قليلا في المنطقة الجنوبية".واضافت ان "طقس يوم الاحد سيكون صحوا في المنطقتين الوسطى والجنوبية ويكون غائماجزئيا مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في المنطقة الشمالية وخاصة الجبلية منها ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع بضع درجات في المنطقة الجنوبية""، مشيرة إلى أن "طقس الاثنين المقبل سيكون صحوا في عموم البلاد ودرجات الحرارة تنخفض قليلا في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتنخفض بضع درجات في المنطقة الشمالية".