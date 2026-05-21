"الحقيبة الإلكترونية الذكية" تحاصر الغش في الامتحانات الوزارية

وقال مدير عام تربية ، ، إن المديرية تسلمت الأجهزة الحديثة الخاصة بالحقيبة الإلكترونية الذكية قبل انطلاق الامتحانات، وتم استخدامها فعلياً منذ اليوم الأول داخل عدد من المراكز الامتحانية في مدينة والأقضية.وأوضح أن الأجهزة أثبتت كفاءة عالية في رصد أي إشارات أو وسائل إلكترونية قد تُستخدم في عمليات الغشِّ، ما أسهم في تعزيز الانضباط داخل القاعات الامتحانية وتوفير أجواء هادئة ومنظمة، إلى جانب دعم الملاكات التربوية والمراقبين في أداء مهامهم.وأضاف أن "الحقيبة الإلكترونية الذكية" تضم تقنيات متطورة قادرة على كشف الاتصالات والإشارات الإلكترونية داخل القاعات، مشيراً إلى أن المديرية وضعت خطة متكاملة لإنجاح الامتحانات هذا العام، بالتنسيق مع والجهات الساندة.وبيّن أن اعتماد هذه التقنيات يأتي ضمن توجهات لمواكبة التطور التكنولوجي والحدِّ من حالات الغشِّ التي تؤثر في مبدأ العدالة بين الطلبة، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية تعزيز ثقافة الاعتماد على الجهد الشخصي والابتعاد عن أي محاولات مخالفة للتعليمات الامتحانية، بما يضمن تحقيق النجاح المستحق للطلبة.