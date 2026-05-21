الزيدي يوجه وزارة الكهرباء بالاستنفار استعدادا لفصل الصيف

وذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " شدد خلال الاجتماع على اهمية ملف الكهرباء بوصفه محوراً أساسياً في خطط الحكومة لتطوير قطاع الكهرباء، مؤكداً حرصه ومتابعته لإجراءات الوزارة في تطوير البنية التحتية في قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع.ووجه : "الوزارة باستنفار العمل والجهود بجميع اقسام ودوائر الوزارة، لزيادة ساعات التجهيز وتقليل انقطاع التيار وتخفيف الأحمال، مشدداً على التزام الحكومة بدعم الوزارة من أجل تأدية مهامها وفق الخطط المرسومة لإيجاد حل جذري لأزمة الكهرباء، وان يكون اسوة ببلدان العالم ويغادر موضوع انقطاع الطاقة مستقبلاً".