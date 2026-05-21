الزيدي يستقبل وفد العتبة العلوية ويوجه بتقديم الدعم الكامل للارتقاء بالخدمات المقدمة للزائرين

وذكر لرئيس في بيان ورد لـ ، أن "رئيس مجلس الوزراء علي فالح ، استقبل وفد العتبة العلوية "، مؤكداً "دعم العتبة المقدسة التي تستقبل سنوياً ملايين الزوار من داخل وخارج ، وبما يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة".من جانبه، قدم وفد العتبة "التهاني للزيدي بمناسبة تشكيله الحكومة الجديدة ونيله ثقة ، واستعرضوا أمام واقع العتبة وأهم المشاريع المنفذة فيها".