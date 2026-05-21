تأكيداً لما نشرته السومرية.. تفاصيل القرار الرسمي الخاص بمنح قدم 6 أشهر لهذه الفئات

وقال في بيان، ورد لـ ، أنه "تم اصدار الأوامر الإدارية الخاصة بالقدم الممنوح لمنسوبي الوزارة".وتابع، أن "الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية أصدر الأوامر الإدارية الخاصة بالقدم الممنوح، والتي تضمنت: (منح قدم لمدة ستة أشهر للضباط، ومنح قدم لمدة ستة أشهر للموظفين المدنيين، ومنح قدم لمدة سنتين للمراتب".وتابع، أن "ذلك يأتي في إطار حرص الوزارة على متابعة حقوق منسوبيها واستكمال الإجراءات الإدارية الخاصة بهم".