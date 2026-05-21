5 حالات خلال 24 ساعة.. انتحار شابين وفتاة بأساليب مختلفة في بغداد

وذكر المصدر لـ ، أن "شاباً يبلغ من العمر 25 عاماً انتحر بأسلوب شنق نفسه بواسطة حبل معلق بالمروحة السقفية في ".وفي حادق منفصل، أشار الى أن " امرأة أقدمت على شنق نفسها بواسطة قطعة قماش (شال) معلق بسقف غرفتها، داخل منزلها في منطقة الرسالة الثالثة".وفي حادث اخر، بين، أن "شاباً اخر انتحر بأسلوب إطلاق النار على نفسه من سلاح نوع مسدس داخل منزله ضمن منطقة السيدية"، مردفاً أنه "بهذا تكون العاصمة سجلت 5 حالات انتحار خلال 24 ساعة الماضية".وأكد، أن "جميع الحوادث فتح تحقيقا بها لمعرفة الملابسات".