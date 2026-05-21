بغداد.. جرحى فلسطينيون بمدينة الطب يطلقون مناشدة: نعاني نقص العلاجات وارجعونا لمصر

وقال الجرحى، في بيان حمل توقيع أحد المرضى الفلسطينيين، إنهم "وصلوا إلى ضمن مبادرة حكومية لرعاية مصابي حرب "، مشيرين إلى أن "مدة إقامتهم في مدينة الطب شارفت على عامين، وسط معاناة متواصلة بسبب نقص العلاجات وغياب الدعم المالي والخدمات الأساسية".وأضاف البيان أن "المرضى وعوائلهم يضطرون إلى شراء الأدوية من خارج المستشفى، فضلاً عن معاناتهم من ضعف الرعاية الصحية وسوء الظروف المعيشية"، مؤكدين أن "عدداً من الأطفال المرافقين حُرموا من الدراسة والرعاية اللازمة خلال فترة الإقامة".وأشار الجرحى إلى أن "المساعدات التي كانت تقدمها بعض الجمعيات الإغاثية والمتبرعين توقفت منذ أشهر، فيما يبلغ عدد الموجودين حالياً 46 شخصاً بين مرضى ومرافقين"، لافتين إلى "تسجيل حالتي وفاة لرجل وامرأة خلال الفترة الماضية".وأوضحوا أن " لم تتدخل لحل مشكلتهم أو تسهيل إعادتهم إلى ، حيث كانوا يتلقون، بحسب البيان، رعاية صحية أفضل قبل انتقالهم إلى العراق".وختم الجرحى مناشدتهم بالدعوة إلى "توفير الدعم الطبي والمعيشي اللازم لهم، وإكمال عملياتهم الجراحية وعلاجاتهم، إلى جانب العمل على إعادتهم إلى الأراضي المصرية بأسرع وقت ممكن".