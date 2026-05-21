بينهم أجانب.. القبض على 4 متهمين وضبط 85 كغم من الكبتاجون في ديالى

وذكر بيان للمديرية ور لـ ، انه "في عملية أمنية نوعية تؤكد استمرار الضربات الحازمة ضد تجار ، شرعت قوة من الخاصة في لشؤون والمؤثرات العقلية، وبعد استحصال الموافقات القضائية من ، وبإشراف قاضي أول المحكمة وقاضي التحقيق المختص بقضايا المخدرات، بتنفيذ واجب أمني في قضاء بمحافظة ".واضاف البيان، ان "العملية أسفرت عن إلقاء القبض على متهم عراقي الجنسية، بحوزته 85 كغم من حبوب الكبتاجون المخدرة".وتابع البيان، انه "بعد التحقيق مع المتهم الأول وتثبيت اعترافاته، أدلى بمعلومات عن باقي أفراد الشبكة، وعلى إثر هذه المعلومات تم تشكيل فريق عمل مشترك بالتعاون مع مديرية مخدرات ونصب كمين محكم لباقي أفراد الشبكة الإجرامية البالغ عددهم ثلاثة متهمين، إذ أُلقي القبض عليهم، ليصل العدد الكلي للمقبوض عليهم إلى أربعة متهمين، بينهم عراقيان ومتهمان يحملان جنسيات أخرى".وواصل البيان انه "تم القبض على المتهمين وضبط المواد المخدرة أصولياً وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".واكدت المديرية بحسب البيان، أن "الحرب على تجار السموم ماضية بقوة وحزم، بدعم وإسناد من القضاء العراقي العادل الذي يقف بحزم بوجه عصابات المخدرات، ولن يسمح لأي جهة إجرامية بتهديد أمن المجتمع أو استهداف شبابه، وأن العقوبات الرادعة ستكون المصير الحتمي لكل من يتورط في الاتجار بهذه الآفة القاتلة أو الترويج لها".