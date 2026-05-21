الشيخ اليعقوبي يدعو لتلبية مطالب الأطباء الدوريين: تعليق عملهم يعني زيادة آلام الناس

وقال الشيخ ردًا على استفتاء لجمع من الأطباء الدوريين توعدوا بالإضراب عن العمل في حال عدم تثبيتهم، وفقاً لبيان صادر عن مكتبه وتابعته ، إنه "أشاطركم الآلام والانزعاج وقد تحدثت بمشكلتكم مرارًا وأشعر بالإحباط؛ لأن بلدي لم يستطع احتضان نخبة الأمة التي يفتخر بها وهم الأطباء، إلا أننا وأنتم محتاجون إلى الصبر والتعاون وعدم توسيع المشكلة والإضرار بمصالح الناس؛ لأن الظروف الإقليمية حرمت من دخله، فعجز عن تسديد رواتب موظفيه الموجودين فضلًا عن الجدد".وأضاف: "ولا شك أن الفساد الكبير وزج الجامعات الأهلية بآلاف من دون تخطيط مسبق يسهم في تعميق المشكلة، ونأمل بأن يكون في تشكيل الحكومة الجديدة بابًا للحل، ونطالب المسؤولين فيها بالاستماع والأصغاء لممثليكم حتى تستمزجوا الآراء المخلصة وتصلون إلى حل لهذه المشكلة التي أقلقتنا لارتباطها المباشر بحياة الناس".وتابع، أن "تعليق عمل الأطباء يعني زيادة آلام الناس وربما يتسبب في وفياتهم، ولا أظن أن طبيبًا أو طبيبة أقسموا على حفظ شرف المهنة وصيانة الأمانة يقبلون بذلك وإن كان ما تطالبون به حق لا غبار عليه، والله المستعان وهو نعم المولى ونعم النصير".